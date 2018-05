Politiet fjerner hjemløses soveposer inden royalt bryllup

Når prins Harry på lørdag får sin Meghan Markle, bliver det uden synet af de hjemløse, der normalt opholder sig ved og omkring Windsor Castle, hvor det royale britiske bryllup skal stå.

Det tyder meget i hvert fald på ifølge de optagelser, som MailOnline er kommet i besiddelse af.

Videoen viser to betjente i færd med at fjerne de hjemløses soveposer og forskellige andre ejendele.

Området omkring Windsor Castle bliver i forbindelse med den store begivenhed topsikret mod terror og propfyldt med politi, og nu skal de hjemløse altså tilsyneladende også 'fjernes' fra stedet.

I videoen bliver to hjemløse mænd bedt om at pakke deres ting i gennemsigtige sække, som så bliver forseglet og taget med af politiet.

Prins Harry og Meghan Markle skal giftes lørda den 19. maj. Foto: AP

Ifølge det britiske medie har de hjemløse fået at vide, at politiet vil opbevare poserne, som er fyldt med blandt andet bøger og sengetøj, indtil på mandag.

En kvinde, der i MailOnlines video ses, mens hun taler med politiet, skynder sig væk med sine ting.

Ifølge Thames Valley Police, som det britiske medie har talt med, tilbyder man de hjemløse at opbevare deres ting af sikkerhedsmæssige årsager, fordi op mod 100.000 mennesker forventes at troppe op i den lille by i Berkshire for at deltage i prins Harrys og Meghan Markles store dag.

Allerede sidste år vakte det stor opstandelse, da det lokale byrådsmedlem Simon Dudley foreslog, at Windsors gader skulle ryddes for tiggere og hjemløse inden brylluppet, så byen ikke blev fremstillet på en ’forkert’ måde.

- Der var en masse snak i TV’et om, at de hjemløse ville blive hjulpet, men da de sagde hjulpet, mente de fjernet, lyder det fra en af de hjemløse, der i videoen fik besked på at pakke sine ting i en sæk.

Hjemløse, der normalt opholder sig ved og omkring Windsor Castle, får fjernet deres ting af politiet. Det er et tilbud, forklarer ordensmagten. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge MailOnline bliver mindst seks poser med hjemløses ejendele fjernet ved Windsor Castle, og en af betjentene kan høres spørge en hjemløs: ’Er det alt, hvad du skal bruge de næste par dage?’

Politiet bekræfter overfor mediet, at de har sat en service op i samarbejde med et lokalt hjemløs-projekt, hvor de hjemløse kan få opbevaret deres ting i løbet af brylluppet.