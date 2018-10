Politiet rykker talstærkt ud: Barnestjerne anholdt for vold

38-årige Jason James Richter, der spillede Jesse i 'Befri Willy', er blevet anholdt og sigtet for vold mod sin kæreste.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt TMZ, der har fået det bekræftet af politiet.

Ifølge politiet blev et større hold betjente mandag aften kaldt ud til Jesse James Richters hjem i San Fernando Valley i Los Angeles, hvor han bor sammen med sin kæreste. De to var angiveligt kommet op at skændes i løbet af aftenen, og det udviklede sig ifølge politiet voldeligt.

Medie: Brystbombe arresteret - mistænkt for spritkørsel

Kæresten har forklaret politiet, at Jason James Richter under skænderiet tog meget hårdt fat i hende.

Jason James Richter blev taget med på politistationen, hvor han tilbragte to nætter, før han blev løsladt mod kaution.

Artiklen fortsætter under billedet...

De fleste kender nok Richter fra 'Befri Willy'. Foto: Ritzau Scanpix

Sigtet for flere forhold

Barnestjernen er efterfølgende blevet sigtet for hærværk ved at have smadret en dør, som kæresten havde låst sig inde bag, og derudover er han sigtet for vold mod sin kæreste ved blandt andet at have taget hårdt fat i hende. Ifølge politiet efterlod volden ikke umiddelbart nogle synlige skader.

Hvis Jason James Richter bliver dømt, risikerer han op til et års fængsel.

Se også: Skandaløse tæsk i buret: Nu får det konsekvenser

Richter spillede Jesse i 'Befri Willi' i 1993 og senere i 'Befri Willy 2', hvor han havde rollen som børnehjemsbarnet Jesse, der bliver ven med en spækhugger i en vandpark, som han til sidst slipper ud i det fri.

Efter sin medvirken i 'Befri Willy'-filmene har Richter haft en lang række andre roller, blandt andet i 'The Neverending Story III', 'Cops & Robbersons' og 'Sabrina the Teenage Witch and Rugrats'.