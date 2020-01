Politiet standser skuespiller på stoffer

2020 er dårligt nok begyndt, før det endnu engang er gået helt galt for den populære skuespiller Tom Sizemore.

Tidligt om morgenen 23. januar blev han knaldet af politiet for at være påvirket af stoffer, mens han kørte bil i Glendale, Californien.

Det skriver TMZ.

Betjentene havde egentlig bare vinket skuespilleren til siden grundet en simpel trafikforseelse, men han viste angiveligt så tydelige tegn på at være påvirket, at politiet valgte at kropsvisitere ham. Her fandt de et uspecificeret narkotikum.

Den 58-årige skuespiller har tidligere indrømmet, at han har kæmpet med et stofmisbrug, siden han var 15 år gammel.

Tom Sizemore i Steven Spielberg-filmen 'Saving Private Ryan'. Foto: David James/Dreamworks/Amblin/Universal/Kobal/Shutterstock

Se også: Skrøbeligt udseende Weinstein mødte op til retssag om overgreb

Risikerer fængsel

Det er derfor heller ikke første gang, Tom Sizemore er på kant med loven. For godt et år siden stod han i nøjagtig samme situation i Burbank, Californien.

Dengang slap han dog billigt. Han fik strikket en tilståelsesaftale sammen, som betød, at han undgik fængsel mod til gengæld at holde næsen ude af problemer de næste 12 måneder.

Hvis en dommer ender med at fastslå, at han har forbrudt sig mod den aftale, risikerer Tom Sizemore at skulle rykke direkte i fængsel.

Tilbage i 2016 blev han desuden anholdt for vold mod sin samlever. Indtil videre har han dog undgået at skulle tilbringe længere tid bag tremmer.

Tom Sizemore er blandt andet kendt for sine roller i film som 'Saving Private Ryan', 'Pearl Harbor', 'True Romance', 'Natural Born Killers' og 'Black Hawk Down'.

Se også: Megastjerne flopper fælt