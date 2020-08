Politisk ukorrekt: Arnold-film er taget af plakaten

Den forholdsvise banale komedie 'Kindergarten Cop' fra 1990 med selveste Arnold Schwarzenegger i hovedrollen har nu fået sparket og er blevet taget af plakaten af en filmfestival i Portland i USA.

Filmen er simpelthen pludselig blevet dømt politisk ukorrekt på grund kritiske røster på de sociale medier, der mener, at man ikke skal vise en sådan film i en periode, hvor USA på nationalt plan har erkendt, at der er for meget politi på gaderne.

Det skriver flere medier - heriblandt Vanity Fair, Movie Maker, Reason og det lokale medie Willamette Week.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses plakaten til filmen 'Kindergarten Cop' fra 1990, der nu er fjernet fra en filmfestival i USA. Foto: PR Foto.

Det er især opslag på Twitter fra den lokale forfatter Louis Leveen, der har fået Nortwest Film Center til at fjerne filmen, der ellers skulle have åbnet festivalens drive-in-program.

Hun skriver således om filmen på Twitter:

'Med en national erkendelse af, at der er for meget politi i USA, er det et dårligt tidspunkt at genoplive filmen 'Kindergarten Cop. Vi forsøger at stoppe den direkte linje fra skolen til fængslet. Der er ikke noget underholdende ved en politimand i en skole, der medvirker til at styrke 'skole til fængsel-linjen, hvor afroamerikanske og latinske børn og andre farvede børn bliver kriminaliseret i stedet for uddannet'.

I filmen 'Kindergarten Cop' spiller Arnold Schwarzenegger rollen som en kriminalbetjent, der arbejder undercover i en børnehave/forskole for at efterforske en narko-baron, der bor i området. Filmen ender oven i købet med, at Schwarzeneggers karakter foretrækker lærerjobbet frem for at være politimand. Nortwest Film Center i Portland udvalgte filmen til festivalen, fordi den er optaget i storbyen Portland og netop nu har 30 års jubilæum.

I en udtalelse til det lokale medie har forfatteren Louis Leveen også skrevet følgende:

'Det er rigtigt, at 'Kindergarten Cops' bare er en film. Det samme kan man sige om 'Birth of a Nation' og 'Gone With the Wind'. Men vi må erkende, at den slags film ikke er god famile-underholdning. De er levn fra en tid, hvor populær-kulturen styrkede racistiske udtryk. Ligegyldig hvad der sker i filmen, så er det en realitet, at skoler ikke ændrer politibetjente, men politibetjente ændrer skoler på en meget skadelig måde'.

The Northwest Film Center i Portland har oplyst, at 'Kindergarten Cops' er taget af plakaten, blandt andet på grund af kritikken fra forfatteren Louis Leveen, men også på grund af andre kritiske røster. Filmen er blevet erstattet med en visning af dokumentarfilmen 'John Lewis: Good Trouble', der sætter fokus på den nyligt afdøde borgerrettighedsleder John Lewis.