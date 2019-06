Popstjerne befamlet af fan

En fan kom alt for tæt på, da sangeren Miley Cyrus skulle fra sit hotel i Barcelona med sin mand, Liam Hemsworth.

Parret begav sig igennem en stor mænge af fans, og pludselig var der en mandlig fan, der syntes, at han skulle endnu tættere på popstjernen, der lige nu er på turné rundt i Eruopa.

På en video optaget fra stedet ses det tydeligt, at manden først griber fat i Miley Cyrus' lyse lokker for bagefter at tage sin arm rundt om sangerens hals og prøve at hive hende tæt nok på til at kysse hende.

Se videoen øverst i artiklen ...

Manden Liam Hemsworth gik nogle skridt foran stjernen, hvor han prøver at gøre plads til, at hun kan komme igennem. Han reagerer derfor også først på den voldsomme oplevelse, da Miley får fat i hans arm, som det tydeligt ses på videoen.

Hele oplevelsen varede heldigvis ikke længe, og hverken Miley eller Liam har kommenteret på den aggressive fan endnu.

Miley Cyrus er lige nu i Barcelona for at optræde ved Primavera Sound Festival.

Senere på sommeren besøger popstjernen også Danmark. Hun skal nemlig spille på den fynske festival Tinderbox.

Megastjerne kommer til Danmark