Popstjerne har fået ny kæreste

Tirsdag blev det endelig offentliggjort, at der ikke længere er noget samarbejde mellem den 22-årige svenske superstjerne Zara Larsson og den omstridte kinesiske kommunikationsfirma Huawei.

Samarbejdet stopper angiveligt på grund af en stor shitstorm, som Zara Larsson er røget ud i på grund af samarbejdet.

- Det er ikke den smarteste deal, som jeg har lavet, siger Zara Larsson ifølge SVT.

Zara Larsson siger, at hun selv har afbrudt samarbejdet. Huawei mener dog, at kontrakten allerede udløb for flere måneder siden.

Men midt i shitstormen kommer Zara Larsson nu med en mere glad nyhed. Den 22-årige sangerinde afslører nemlig i et interview med den norske avis VG, at hun har fundet en ny kæreste.

Zara Larsson giver her koncert i Chicago i USA i år 2017. Foto: AP.

Hemmelig kæreste

- Det er helt nyt, og jeg er meget forelsket, siger Zara Larsson til VG og tilføjer:

- Vi har kendt hinanden ganske længe. Jeg har altid været meget offentlig omkring mine forhold, men nu følger jeg ikke længere, at jeg er nødt til at bevise min kærlighed til hele verden. Vi er meget glade for hinanden, siger 22-årige Zara Larsson, der dog ikke ønsker at oplyse navnet på sin nye kæreste. Hun ønsker, at det ind til videre skal forblive en hemmelighed, hvem han er.

Hun afslører dog, at hendes nye kæreste ikke kommer fra musikbranchen.

Zara Larsson optrådte ved Smukfest i Danmark. Foto: Stine Tisvilde.

Støtte til Kina

Ifølge SVT startede shitstormen mod Zara Larsson blandt andet i en debatartikel i den svenske avis Expressen, hvor distriktsordføreren fra Moderaternes Ungdomsforbund, Matilda Ekeblad udtalte, at Zara Larsson med sit samarbejde med Huawei støtter den kinesiske stat.

I TV4 svarede Zara Larsson således på kritikken:

- Hvis man ser på hele sagen ud fra et professionelt og personligt perspektiv, er det ikke den smarteste aftale, som jeg har lavet.

Til sine 6,2 millioner følgere lagde Zara Larsson følgende opslag ud på Instagram for to dage siden, hvor hun kryptisk skrev:

