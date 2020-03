Popstjerne i vild forvandling

Det er yderst sjældent, at fans får et glimt af Ariana Grandes naturlige hår

Ingen frisører og ingen steder at tage hen kan gøre indtryk på alle.

Også popstjernen Ariana Grande.

Det er ellers sjældent, at fans får lov at se den smukke sangfugl uden den karakteristiske hestehale, der altid følger med, når Ariana Grande optræder offentligt.

Men nye tider betyder åbenbart også nyt hår.

Ariana har tidligere fortalt, at der er tale om falskt hår, når hun viser den lange hestehale frem.

På det sociale medie Instagram deler stjernen nu et billede af sit naturlige hår, der både er helt sort og krøllet.

Billedet har allerede fået over fem millioner likes, hvor flere fans skriver, at de er helt vilde med at se Arianas sorte krøller.

'Du er så sød med krøller', skriver en.

'Ej, hvor ser dit hår godt ud', skriver en anden.

Også superstjernen Katy Perry har kommenteret Arianas hår.

'Jeg er vild med dine 'covid'-krøller', skriver hun.