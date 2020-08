Popstjerne skal giftes for fjerde gang

Atomic Kitten-sangerinden Kerry Katona sagde ja, da kæresten gennem to år gik på knæ under en ferie i Spanien

39-årige Kerry Katona skal giftes - igen.

Det skriver magasinet OK!, der har fået fat i en række billeder af sangerinden og hendes kæreste gennem to år, Ryan Mahoney.

Den tidligere Atomic Kitten-stjerne, der i de seneste år primært er kendt fra diverse realityprogrammer, har tre gange tidligere været gift uden held.

Men forhåbentlig er fjerde gang altså lykkens gang.

Frieriet foregik under en ferie i Spanien, hvor parret netop nu befinder sig for at fejre, at Kerry Katona i næste uge fylder 40 år. Foto: Keka Rymi/Ritzau Scanpix

En kilde fortæller til mediet, der i det kommende nummer har et stort interview med det nyforlovede par, at Ryan Mahoney spurgte Kerry Katonas fem børn fra tidligere forhold om lov, inden han friede.

Børnene er vilde med 31-årige Ryan Mahoney og godkendte den store ring, han efterfølgende kunne give Kerry Katona på fingeren, da hun sagde ja til frieriet.

Kerry Katona og Ryan Mahoney har været kærester i to år.

Skilt tre gange

Kerry Katona blev første gang gift med Westlife-stjernen Brian McFadden i januar 2002. De fik to døtre sammen, inden de i september 2004 gik fra hinanden.

I februar 2007 blev hun gift igen, men ægteskabet med Mark Croft gik endegyldigt i stykker i 2011. Ham nåede hun at få en datter og en søn med.

I 2014 blev hun gift for tredje gang, da rugby-spilleren George Kay friede til hende. De fik samme år en datter sammen, inden de allerede året efter gik fra hinanden.

Nu håber Kerry Katona, at hun har fundet den store lykke med Ryan Mahoney.

Kerry Katona (til venstre) sammen med Atomic Kitten-kollegerne Natasha Hamilton og Liz Mcclarnon. Foto: Alan Davidson/Shutterstock

Kerry Katona var med, da Atomic Kitten i 1998 brød igennem på den engelske og internationale musikscene.

I 2001 trak hun sig dog og blev siden et kendt ansigt ved at medvirke i flere engelske realityprogrammer. I 2012 vendte hun tilbage til pigegruppen, men fem år senere trak hun stikket for anden gang.