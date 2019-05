Populær talkshow-vært: Overvejer stop

Siden 2003 har 'The Ellen DeGeneres Show' kørt i USA, og programmets vært har gennem talkshowet opnået noget nær legendarisk status i branchen.

Men snart kan det være slut.

Den efterhånden 61-årige Ellen DeGeneres siger således i et interview med Deadline, at hendes hustru Portia de Rossi ønsker, at hun trækker sig tilbage, så hun kan slappe mere af.

Samtidig håber hendes bror, at hun vil fortsætte. I hvert fald så længe Donald Trump er præsident i landet. Selv er hun i tvivl.

- Han føler, at det er en virkelig vigtig tid at være på tv, hvor man kan udsende venlighed og en stemme, man ikke ofte hører. Jeg elsker at lave showet, men jeg elsker også at gøre andre ting, siger Ellen DeGeneres i interviewet og tilføjer.

- Jeg ved ikke, hvad jeg ender med at gøre.

Elsker dokumentarer

Efter 16 år med det samme program er det måske tid til at finde nyt at kaste sig over, og der er da også nogle helt særlige ting, der ligger tv-værten på hjerte.

- Jeg elsker dokumentarer. Jeg har endnu ikke lavet en, men der er en film, jeg forsøger at lave. Det var meget succesfuld bog, som vi arbejder på lige nu, siger Ellen DeGeneres.

Hendes hustru, skuespilleren Portia de Rossi, har tidligere fortalt, at hun håber, Ellen DeGeneres vil søge nye græsgange, så hun kan udforske sin egen kreativitet.

- Jeg mener bare, at hun er en fantastisk skuespiller og standup-komiker, så hendes kreativitet behøver ikke være på dette talkshow. Der er andre ting, hun kan håndtere, og jeg ser ikke afslutningen på hendes show som afslutningen på hendes karriere.

Gennem 16 sæsoner har Ellen DeGeneres optaget flere end 2.500 afsnit og vundet et hav af priser. I januar 2016 blev programmet forlænget til og med 2020.