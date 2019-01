Populær 'Top Chef'-deltager død: Blev 29 år

En af de helt populære deltagere i 2017-udgaven af det amerikanske madprogram ’Top Chef’, Fatima, Ali, er død. Hun blev kun 29 år.

Tv-kanalen Bravo oplyser, at hun tabte kampen mod kræften.

- Vi er meget kede af at dele nyheden om, at Fatima Ali har tabt sin modige kamp mod kræften, lyder det i et opslag på kanalens Instagram-konto.

- Vores tanker er hos hendes familie og venner. Folk forelskede sig ikke bare i hendes madkundskaber, men også i hendes personlighed og hjerte. Vi håber, at de smukke minder, vi delte med hende, vil være en trøst for alle, der kendte og elskede hende.

Gik den forkerte vej

Fatima Ali var meget åben om sin kamp mod kræften på sine sociale medier, og hun var blandt andet gæst hos Ellen DeGeneres sidste år.

Den populære værtinde har også sendt en tanke i retning af Fatima Ali.

- Jeg var heldig at opleve dette besøg af Fatima. Jeg ville ønske, jeg havde haft flere. Sender så meget kærlighed til hendes familie. Jeg håber, at de finder trøst i at vide, hvor meget lys hun bragte til denne verden, skriver Ellen DeGeneres.

Fatima Ali vidste godt, hvilken vej det gik. I et længere opslag på Instagram fortalte hun 11. januar, at hendes sygdom var forværret.

- Jeg ved, at jeg ikke har lagt noget op længe, og de fleste har måske gættet hvorfor. Jeg er syg og bliver desværre sygere. Lige nu er det eneste, jeg har brug for, jeres bønner, skrev hun.

Samtidig bad hun om tilgivelse, hvis hun nogensinde havde såret nogen.

Natten til lørdag, dansk tid, kom et nyt opslag, der fortalte, at Fatima Ali var sovet ind med sine kære omkring sig.