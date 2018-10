Populær tv-dommer donerer kæmpe beløb til kræftsyg fireårig dreng

X Factor-dommer Simon Cowell opfordrer alle til at hjælpe med at redde lille Zacs liv

Den 59-årige, britiske reality-tv-dommer og producer Simon Cowell er kendt for ikke at lægge fingrene imellem sine holdninger i talentprogrammer som Pop Idol, The X Factor og Britain’s Got Talent.

Men han er også kendt for sit store hjerte som en indflydelsesrig person. Således blev han både i 2004 og 2010 udnævnt af Time som en af verdens mest indflydelsesrige personer.

Det stod blandt andet klart, da han sidste år var med til at indsamle et trecifret beløb til børnehospitalet Shooting Star Chase Children’s Hospital.

Se også: Tre-årig banket ihjel: Nu sender mor hjerteskærende hilsen til sin datter

Nu gør den berømte tv-personlighed sig igen positivt bemærket ved at donere 50.000 britiske pund (omkring 424.000 danske kroner, red.) til en fire-årig drengs kræftbehandling. Det skriver The Mirror.

'Vi har ikke råd'

Zachariah Oliver lider af Near Haploid – en ekstremt sjælden leukæmi. Hans forældre har oprettet en Justgiving-side, hvor de samler ind til, at den lille dreng kan komme til Philadelphia i USA og få behandling.

Cac Olivers forældre håber, at en behandling i Philadelphia kan blive sønnens redning. Foto: Justgiving

'Der er en pris på vores lille drengs liv, og vi har ikke råd', lyder den hjerteskærende appel på indsamlingssiden, som fredag fik Simon Cowell til at reagere.

Tv-kendissen udnytter nemlig nu sin X Factor-platform til at opfordre alle til at gå ind på Zac Olivers side og donere et beløb, stort som småt.

- Og fordi jeg ikke kan lide bedrevidende mennesker, der siger til folk, hvad de skal gøre og ikke selv gør noget, donerer jeg 50.000 pund. Vi skal nok nå målet, siger Simon Cowell til skærmen. Zac Olivers mor, Hannah Oliver-Willets har efterfølgende delt hans budskab på sin Facebook-side.

Familien har selv formået at indsamle de første 350.000 pund (næsten 3 millioner danske kroner, red.), men har altså stadig et stykke vej til målet.

I aften har Zac Olivers pårørende arrangeret en 'festival' med navnet Zacfest i Telford Town Park, hvor målet er at indsamle de resterende 100.000 pund til kræftbehandlingen i USA.

Læs fem-årig drengs nekrolog, som han selv skrev: - Vi ses senere, fjolser!