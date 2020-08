Populær tv-serie ramt af endnu et dødsfald

Det har vist sig, at det bogstaveligt talt er livsfarligt at være med i den populære tv-serie 'Deadliest catch' eller 'Livsfarlig fangst', som reality-serien hedder på dansk.

Deltagerne i Discovery Channel-føljeton omkommer på stribe - flere af dem i en meget ung alder.

Senest er krabbefiskeren Mahlon Reyes død bare 38 år gammel.

Reyes blev 25. juli ramt af et hjerteanfald.

Hans kone har til det amerikanske medie tmz.com fortalt, at Mahlon Reyes i første omgang overlevede anfaldet og blev bragt til sygehuset. Men Reyes - hvis rigtige navn var Joseph - kom aldrig til bevidsthed og døde den efterfølgende dag med sin familie omkring sig.

'Livsfarlig fangst' har kørt over tv-skærmene i store dele af verden siden 2005. Mahlon Reyes har været med i serien siden 2015, hvor han blev kendt, da han fiskede krabber om bord på Seabrooke og Cape Caution. Han var en del af fisker-teamet, der blevet ledet af kaptajn 'Wild' Bill Wichrowski.

Mahlon Reyes efterlader sig sin kone og fire børn.

'Livsfarlig fangst' har gennem årene været ramt af utallige skandaler og dødfald.

Tilbage i 2018 døde krabbefangeren Blake Painter. Han blev også kun 38 år.

I 2010 måtte Discovery Channel meddele, at 53-årige kaptajn Phil Harris var gået bort som et resultat af et slagtilfælde, som han pådrog sig, mens han lossede sin fangst.

Og listen over dødsfald og skandaler i 'Livsfarlig fangst er lang. Flere af deltagerne i programmet har haft problemer med stoffer, og så er den norsk-fødte fisker fra programmet blevet anklaget for seksuelt misbrug af sin egen datter.(+)