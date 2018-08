Porno-Angela ærlig: Mor var bekymret

Det australske porno-es Angela White blev ikke ligefrem mødt med jubel for sit karriere-valg

Det var ikke lige den oplysning, forældrene til australske Angela White hungrede efter at få, da hun fortalte dem, hvad hun ville arbejde med i fremtiden.

Hun ville lave porno, lød beskeden.

Forældrene tog det hårdt, fortæller 33-årige Angela White til Daily Star, og især var moderen 'chokeret og bekymret'.

Til gengæld sagde faderen ikke så meget til karriere-valget.

- Han havde ikke rigtigt nogen reaktion. Måske han havde en fornemmelse af, hvad jeg havde gang i, og han vidste, han ikke ville kunne stoppe mig, selvom han havde været negativ, siger porno-aktøren, der også siger, at hun allerede i skolen var kendt for at 'udtrykke og udforske' sin seksualitet.

Som billederne herunder viser er Angela ikke tilbageholden med at vise sine herligheder, når lejligheden er den rette.

Men privat holder hun nu helst en lav profil.

- Jeg er ikke vild med at få for megen opmærksomhed. Jeg vil bare kunne foretage mine indkøb, uden at nogen ser mærkelig på mig, når jeg kigger på squashs - jeg vil jo bare lave mad derhjemme. Jeg gør ikke noget skørt med dem.

Angela i civilt antræk.

