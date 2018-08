Porno-babe: Silikone-babser og Barbie-look

Wooopsi! Må vi præsentere dagens babe - en vaskeægte pornostar og født i Barcelona, men dog med en karriere indenfor senge-gymnastik, der er skabt i USA.

Hendes rigtige navn er Luz Abreu, men 'kunstnernavnet' er Bridgette B. og skabt udfra ønsket om at hylde én af de kvinder, hun beundrer, Brigitte Bardot - eller BB, som enhver franskmand også kender film-idolet.

- Min agent fandt på det. Vi diskuterede min beundre-liste, alle fra Sophie Loren, Marilyn Monroe, Jayne Mansfield, indtil vi endelig kom på Brigitte Bardot. Jeg har altid fået komplimenter for at ligne hende, og vi besluttede, at det passede mig bedst. Jeg kan ikke forestille mig at blive kaldt noget som helst andet, forklarer Bridgette B til Adultempire-bloggen.

Hun lavede sin første pornofilm som 25-årig i 2008, efter at være flyttet til Amerika fire år tidligere. Siden har hun medvirket i flere end 400 og står ikke tilbage for selv de mest avancerede former for porno, når hun er på.

Bridgette er - selvfølgelig - ikke mindst kendt for sine store bryster, og hun gør ingen hemmelighed ud af, at de er silikone-fyldte. Det vil nok også være svært at benægte.

Mange sammenligner også hendes udseende med Barbie-dukken, og det er nok ikke tilfældigt, at hun har en tatovering bag på halsen, der siger 'Spanish Doll'.

- Hvad førte dig mod porno-verdenen?

- Alt sker altid af en grund. Når du ingen ideer har, åbner vejen sig og rækker ud efter dig. Det var, hvad der skete for mig. Valg, jeg foretog mig, ledte mig mod min karriere, hvor min kvindelige styrke, frihed og evne til at udtrykke mig, ikke bare seksuelt, men også kunstnerisk, fik lov at blomstre.