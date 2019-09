Porno-dværg anholdt for knivstik

Porno-stjernen og stripperen 'Bridget the Midget' blev verdenskendt, da hun i 2010 gav Rihanna en lapdance

Den kendte pornostjerne Bridget Powers er blevet arresteret, efter hun i en slåskamp med sin kæreste angiveligt har stukket manden i benet.

Det skriver flere medier heriblandt det lokale Las Vegas Review, der er i besiddelse af dokumenter fra arrestationen og den kommende retssag mod kvinden, der blev kendt som 'porno-dværgen'.

Parret kom op og skændes i deres lejlighed i Las Vegas, og en nabo ringede efter politiet, da skrig og smadret glas lød rundt i kvarteret.

Bridget Powers, med det borgerlige navn Chery Marie Murphy, blev anholdt af politiet, og den 39-årige er nu sigtet for vold, overfald og væbnet tyveri.

Det udtalte Aden OcampoGomez, der er talsperson for Metropolitan Police Department.

Bridget blev arresteret efter politiet ankom til lejligheden, hvor flere vinduer var smadret og kæresten var stukket i benet. Foto: Metropolitan Police Department

Da politiet ankom fandt de et smadret vindue og kæresten til Bridget Powers med stiksår i benet. Han blev taget med på universitets hospitalet for behandling. Det forventes, at han overlever.

Ifølge dokumenter fra politiet var hun stadig i fængsel fredag morgen.

Hun skal i retten tirsdag, hvor der er en høring i sagen.

Bridget Powers er enormt kendt i pornobranchen, og hun har medvirket i over 50 pornofilm. Hendes debut i pornoindustrien var i 1999.

'Bridget the Midget' blev verdenskendt, da hun i 2010 gav verdensstjernen Rihanna en lapdance på hendes 22 års fødselsdag.

