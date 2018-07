Porno-skuespiller melder slut-forbi

Lad os slå det fast med det samme: 36-årige Olivia Berzinc har lavet... porno.

Om hun stadig gør det er usikkert. I en biografi på nettet opgiver hun 'start og slut-tidspunkt' på karrieren som hhv. 2000 og 2018, og hvis det står til troende, så er hun altså fortid på lagnerne foran kameraer.

Men så har hun også holdt fanen højt længe i en branche, hvor nye og yngre konkurrenter hele tiden dukker op.

Olivia har medvirket i talrige frække film - og også været med til at trække læsset på den britiske Babestation, der dagligt i timerne omkring midnat sender et par timer, hvor seerne kan ringe ind og have en sex-snak - og hvad det nu kan føre med sig - med en af de to værtinder, der er på vagt hver aften.

Om det også er slut med det, fortælles der intet om.

Men i det hele taget er hun en dame, der er med på den værste - også på Instagram, hvor hendes profil er fyldt med vovede billeder, som vi her gengiver et beskedent uddrag af.

Absolut en værdig natte-babe.

Olivia Berzincer født i Derby i januar 1982. Hun er 170 cm høj og vejer 50 kilo. Øjnene er brune og håret sort.

Hun kendes også som porno-skuespiller under pseudonymet Olivia B.

Og hvad med babserne? Ja, de er silikone-fyldte.

Ikke den store overraskelse.