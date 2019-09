Pornostjerne død 43 år gammel

Porno-skuespilleren Jessica Jaymes blev fundet død i sit eget hjem tirsdag. Det bekræfter Retsmedicinsk Kontor i Los Angeles overfor den amerikanske tv-station Fox News.

Hendes dødsårsag er dog ikke endelig bekræftet. Den skal en snarlig obduktion fastslå.

En kilde har til det amerikanske medie TMZ forklaret, at en af hendes venner tog over til Jessica Jaymes hus i San Fernando Valley for at se, hvordan hun havde det, fordi han ikke havde hørt fra hende i et par dage. Her blev Jessica Jaymes fundet bevidstløs. Da en ambulance ankom til stedet lidt senere, blev hun erklæret død. I forbindelse med opkaldet til alarmcentralen blev det oplyst, at hun måske havde fået et hjerteanfald.

Medvirket i 200 pornofilm

Porno-skuespilleren har tidligere haft flere hjerteanfald ifølge TMZ, der også oplyser, at der blev fundet adskillige former for receptpligtig medicin i hendes hjem.

Jaymes virkelige navn er Jessica Redding. Hun arbejdede som folkeskolelærer for de yngre klasser, før hun kom ind i pornobranchen.

Hun begyndte sin karriere i pornobranchen i 2002. To år efter kom hun i det berømte magasin 'Hustler', hvor hun i 2005 blev udråbt som 'Honey of the Year'.

Jessica Jaymes har sammenlagt medvirket i 200 pornofilm. Senere medvirkede hun også i adskillige afsnit af Showtimes populære tv-serie 'Weeds'.