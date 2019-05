Pornostjerne efter voldsom oplevelse: - Troede jeg skulle dø

Hvad der ellers skulle have været et simpelt kosmetisk indgreb, endte med at blive en nærdødsoplevelse for den britiske pornostjerne Kirsty Collins.

Hun fik nemlig en voldsom allergisk reaktion.

Det fortæller hun til det britiske medie The Sun.

Det er bestemt ikke første gang, at den 33-årige pornostjerne har fået foretaget kosmetiske indgreb eller har været under kniven. Ifølge hende har hun brugt i omegnen af 300,000 kroner de sidste syv år for at nå det perfekte udseende.

Men det var en omgang fillers i læberne, som resulterede i den forfærdelige oplevelse denne gang.

- Jeg var så bange. Jeg troede, at jeg skulle dø, fortæller Kirsty Collins til mediet.

Efter få minutter begyndte hendes hjerte at banke voldsomt, og hun begyndte at svede meget.

- Jeg har før hørt, at man kan få en allergisk reaktion. Mine læber blev helt følelsesløse, siger hun.

Kirsty Collins læber svulmede op og blev fire gange større end normalt.

Kirsty Collins blev derfor hastet mod nærmeste hospital, hvor hun fik et skud adrenalin samt en dose antihistamin.

Det tog hele syv timer, før hendes læber var under kontrol igen.

- Det har fået mig til at tænke over, at når man får foretaget kosmetiske indgreb, så overlader man sit ve og vel til andre personer, fortæller hun.

Kirsty Collins påpeger, at det er pornobrancen skyld, at mange pornostjerner vælger kosmetiske indgreb.

- Hvis man ønsker at være mest attraktiv for kunderne, så skal alt være større end normalt, siger hun.

Selvom den 33-årige pornostjerne slap med skrækken, så vil hun i fremtiden gerne have foretaget et brasiliansk numseløft.