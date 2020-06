Pornostjerne sigtet for voldtægt

Ron Jeremy er blevet sigtet for voldtægt og seksuelt overgreb og skal tirsdag i retten i sagen. Det oplyser anklagemyndigheden fra Los Angeles i en pressemeddelelse.

Ifølge statsanklager Jackie Lacey er der tale om voldtægt af tre kvinder og et andet seksuelt overgreb mod en fjerde.

Den 67-årige pornoveteran er i flere år blevet beskyldt for seksuelle overgreb, men gentagne gange har han afvist anklagerne i medierne.

Denne gang skal han dog gøre det foran en dommer. Sagen, der ifølge pressemeddelelsen stadig bliver efterforsket af politiet i Los Angeles, skal for første gang for en dommer senere tirsdag.

Kaution på over 40 millioner

Her anbefaler anklagemyndigheden, at kautionen bliver sat til 6,6 millioner dollars - 43,8 millioner kroner - lyder det.

Ifølge pressemeddelelsen stammer den første af de fire sager fra 2014. Her skulle Ron Jeremy angiveligt have voldtaget en 25-årig kvinde i et hjem i West Hollywood.

Derudover skulle han have begået seksuelle overgreb mod to kvinder - en 33-årig og en 46-årig - på den samme bar i West Hollywood. Episoderne skete på forskellige tidspunkter i 2017.

Han er desuden anklaget for at voldtage en 30-årig kvinde på samme bar i juli 2019.

I pressemeddelelsen bliver det desuden oplyst, at anklagemyndigheden har afvist en sag fra 2016 mod Ron Jeremy på grund af manglende beviser.

Hvis Ron Jeremy bliver kendt skyldig i alle anklager, risikerer han ifølge anklagemyndigheden en straf på 90 års fængsel.