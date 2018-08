Pornostjerne skrider fra Big Brother

Det britiske reality-show 'Celebrity Big Brother' har fået den værst tænkelige start.

Allerede før optagelserne skulle gå i gang torsdag aften mistede showet sin absolutte hoved-attraktion..

Den amerikanske pornostjerne Stormy Daniels, der hævder at have haft sex med præsident Donald Trump i 2006, mens fru Melania netop havde født deres barn, trak sig fra showet få timer umiddelbart forinden.

Præsidenten og pornostjernen i 2006. Foto: Syndicated News

Lidt af en bet for Channel 5, der havde forventet, at Stormy Daniels ville afsløre intime deltajer om sex-seancen med Trump og havde betalt hende omkring syv millioner kroner for en uges optræden i showet.

Deltagerne skal dog opholde sig i huset en måned, men producenterne havde ikke råd til at betale, hvad sexbomben forlangte for at være med fuld tid.

Skændes om årsagen

Hvad der har fået hende til at trække sig, skændes der nu om.

Produktionsselskabet bag 'Celebrity Big Brother', hævder, at den kontroversielle porno-damen pludselig forlangte yderligere 100.000 pund (ca. 800.000 kr.) i hyre.

Det benægter hendes advokat, Michael Avenatti.

- Der har aldrig været diskussion om penge. Det var efter et skænderi med producenterne. De ville have, hun opførte sig på en bestemt måde, ville kontrollere hende for at lave et bestemt produkt, og det havde hun det ikke godt med, siger han til MailOnline.

Selv har Stormy Michaels dog antydet en tredje årsag.

Hun skulle have medvirket fredag i programmet 'Loose Women', men blev rådet til af sin advokat at melde fra.

Et medlem af panelet, Jane Moore, talte dog med Stormy Daniels udenfor kameraernes rækkevidde, og hun fik forklaringen, at i hendes igangværende skilsmisse var der opstået problemer om forældreretten til datteren.

- Hun tænkte pludselig, at hun ikke kunne forpligte sig til 'Celebrity Big Brother', fortæller Jane Moore.

Det skal dog siges, at produktionsselskabet kategorisk afviser den udlægning af forløbet.

Stormy Michaels klædt på til lejligheden. Foto: All Over Press

Stormy Daniels skulle have været med i 'Celebrity Big Brother' sammen med bl.a. Hollywood-skuespilleren Kirstey Alley.

