Pornostjerner i oprør: De bliver smidt ud fra Instagram

Hundredvis af pornostjerner og sexarbejdere har fået slettet deres Instagram-profiler i år, og mange af dem fortæller, at de bliver bedømt på en helt anderledes måde end ganske normale berømtheder.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC

- Jeg burde være i stand til at have min Instagram-profil på samme måde som f.eks. Sharon Stone eller alle andre, der har en godkendt Instagram-profil. Men i realiteten sker der det, at min profil bliver slettet, fortæller Alana Evans, der er præsident for organisationen 'Adult Performers Actors Guild'. Hun er en af de ledende stemmer i kampen for, at pornostjerner kan forblive på det sociale medie Instagram.

Alana Evans gruppe har samlet en liste på mere end 1300 pornostjerner, der hævder, at deres Instagram-profiler er blevet slettet fra Instagram for at have overtrådt Instagrams regler, selvom ingen af dem på deres profiler har vist nøgenhed eller sex.

Pornostjernernes kampagne og oprør mod uretfærdig behandling førte ifølge BBC til et møde med repræsentanter fra Instagram i juni måned. Her blev man enige om et nyt appel-system for fjernede profiler. Men i løbet af sommeren stoppede de indbyrdes samtaler mellem pornostjernernes repræsentanter og Instagram. Det viste sig også, at Instagram-profiler fra pornostjerner fortsat blev slettet fra Instagram.

Afdød fik slettet sin Instagram

For Alana Evans var det dog en særlig begivenhed, der fik dråben til at flyde over bægeret. Det skete, da Instagram i september måned fjernede pornostjernen Jessica Jaymes' Instagram-profil efter hendes pludselig død i september måned. Instagram-profilen, der har 900.000 følgere, blev dog senere genoprettet.

artiklen fortsætter under billedet

Pornostjernen Jessica Jaymes fik fjernet sin Instagram-profil kort efter sin død i september måned. (Foto: Shutterstock)

Se også: Nu afsløres 43-årig pornostjernes dødsårsag

I slutningen af 2018, meldte flere pornostjerner ud, at et individ eller en gruppe havde startet en koordineret kampagne, der gik ud på at rapportere pornostjerners sociale platforme med den hensigt at få dem slettet fra de sociale medier.

Pornostjernen og sexarbejder-aktivisten Ginger Banks var en af de første, der blev ramt af den koordinerede kampagne.

- Når man har lagt tid og kræfter i at opbygge en Instagram-profil med 300.000 følgere, og den så pludselig bliver slettet, er det klart, at man føler sig besejret. Selv om man har fulgt reglerne, bliver din profil stadig slettet. Det er altså virkelig frustrerende, siger Ginger Banks til BBC og tilføjer:

- De folk, der rapporterer os, forstår ikke, at vores indkomst bliver stærkt påvirket, når vores profiler bliver slettet. De mener, at vi ikke skal udføre den slags job, vi udfører. Eller at den slags job slet ikke skal eksistere, fortæller Ginger Banks.

Pornostjernen Ginger Banks mener selv, at hun fik slettet sin Instagram-profil i forbindelse med en koordineret aktion fra folk, der rapporterede hende. (Foto: Shutterstock)

En talsperson fra Facebook, der ejer Instagram, har udtalt følgende til BBC:

'Med et sådant globalt mangfoldigt samfund, som er en del af Instagram, er vi nødt til at have regler omkring nøgenhed og sex for at sikre os, at indholdet er passende for alle, især for unge mennesker. Vi reagerer selvfølgelig på indhold, der bliver rapporteret til os, hvis det overtræder reglerne. Vi giver også folk muligheden for at appellere beslutningen. Og vi vil genetablere indhold og profil, hvis vi har taget fejl'.