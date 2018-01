Pretty Man - 27 år efter Pretty Woman

Der er løbet meget vand gennem åen, siden Richard i 1990 fik sit helt store gennembrud som førsteelsker på film i gigant-successen 'Pretty Woman', hvor han spillede overfor den smukke Julia Roberts, der både blev Oscar-nomineret og vandt en Golden Globe får sin præstation som den prostituerede Vivian, der bliver hyret af rigmanden Edward Lewis i en hel uge til at ledsage ham til diverse forretningsmiddage. Parret forelsker sig selvfølgelig grænseløst i hinanden i en af filmhistoriens mest berømte kærlighedsfilm.

Richard Gere vandt ingen priser for sin præstation som Edward Lewis. Til gengæld fik han for alvor sat brand i kvindehjerter over hele kloden og slog sit navn fast som en vaskeægte kvindebedårer.

Her ses Richard Gere i rollen som rigmanden Edward Lewis i filmen Pretty Woman, hvor han spillede overfor den smukke Julia Roberts. (Foto: Buenavista)

Fra strandløve til senior-løve

For 27 siden år i 1990 var Richard Gere en vaskeægte strandløve, der med et enkelt blik kunne få en kvinde til at smelte. Og her i 2018 må man også konstatere, at den 68-årige Richard Gere stadig holder sig ganske godt, selv om han nu er blevet en senior-strandløve. Men det er vel også godt nok.

Det kan man se på en helt frisk foto-serie fra Tulum i Mexico, hvor Richard Gere netop har været på ferie. Her boltrer den 68-årige Holywood-skuespiller sig i det azurblå hav.

Richard Geres damer

På damefronten kan Ekstra Bladet oplyse, at Richard Gere fra 1971 til 1978 havde et forhold til Penelope Milford. Han har også haft korte affærer med Kim Bassinger og Priscilla Presley. Gere var fra 1991 til 1995 gift med supermodellen Cindy Crawford. Han giftede sig igen i 2002 med modellen og skuespillerinden Carey Lowell. De fik sammen sønnen Homer James Jigme Gere.

Parret blev dog separeret i 2013, og skilmissen blev endelig effektueret i oktober 2016. Richard Gere er angiveligt single nu, hvis det skulle have nogens interesse.

Richard Gere. En vaskeægte senior-løve i azurblåt vand. (Foto: All Over Press)