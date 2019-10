Prins Harry sagsøger medier for at hacke telefon

Britiske The Sun og Mirror sagsøges af det britiske kongehus for angiveligt at have hacket en telefon og aflyttet telefonsvareren

Den britiske prins Harry vil inden længe lægge sag an mod flere britiske medier for angiveligt at have hacket en telefon og aflytte telefonsvareren.

Det bekræfter det britiske kongehus.

- Hertugen af Sussex har indledt en retssag mod ejerne af aviserne The Sun og The Daily Mirror i forbindelse med påståede hackerangreb på telefoner, hedder det i en udtalelse fra Buckingham Palace.

Dokumenter vedrørende hackerangrebet er sendt til en domstol.

En talskvinde for den koncern, som ejer The Sun, bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at 'et sagsanlæg er modtaget fra hertugen af Sussex'.

Det vides ikke, hvornår aflytningen skal have fundet sted, eller hvilken telefon der skal være blevet hacket.

Det er kun få dage siden, at det britiske kongehus meddelte, at hertuginde Meghan vil lægge sag an mod avisen Mail on Sunday.

Meghan mener, at avisen på ulovlig vis har offentliggjort et af hendes private breve. Det højtprofilerede par ønsker desuden at svare igen på 'ubønhørlig propaganda', forklarer prins Harry i en lang og personlig udtalelse.

- Jeg mistede min mor, og nu ser jeg min hustru blive offer for nogle magtfulde kræfter, sagde 35-årige prins Harry 1. oktober.

