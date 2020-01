Prins undviger FBI i sexskandale-sag

FBI har indtil videre ikke haft held med at komme i kontakt med prins Andrew om hans rolle i Jeffrey Epstein-skandalen

Den britiske prins Andrew svarer ikke, når den amerikanske myndighed FBI ringer.

Sådan lyder det mandag, hvor den amerikanske anklager Geoffrey Berman på et pressemøde fortæller, at man har forsøgt at komme i kontakt med prins Andrew i forbindelse med hans årelange venskab med Jeffrey Epstein.

Rigmanden Jeffrey Epstein begik sidste år selvmord, mens han var under efterforskning for omfattende sexhandel. Herunder mistanke om salg af mindreårige.

Prinsen har ellers tidligere fortalt, at han gerne vil samarbejde med de amerikanske myndigheder. Men hidtil altså uden held.

