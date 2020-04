Prisvindende musiker død med coronavirus: Blev 52 år

Adam Schlesinger fra bandet Fountains of Wayne er gået bort kun 52 år gammel efter at være blevet smittet med coronavirus

Emmy og Grammy vindende musiker og sangskriver Adam Schlesinger, der er kendt for sit arbejde med bandet Fountains of Wayne og tv-serien 'Crazy Ex-Girlfriend', er død efter at være blevet smittet med coronavirus.

Det skriver ABC.

Adam Schlesinger døde på et hospital i New York. Hans advokat Josh Grier fortalte Associated Press, at man ikke ved, hvor han blev smittet henne.

Han havde været i respirator i flere dage inden dødsfaldet.

Adam Schlesinger er far til to piger.

Igennem sin karriere har han været nomineret til ti Emmys for forskellige sange, han har skrevet.

Han blev også nomineret til en Oscar for at skrive en sang til filmen 'That Thing You Do', der er skrevet og instrueret af Tom Hanks.

Han var med til forme og spillede bas i bandet Fountains of Wayne. Bandets mest populære sang er megahittet 'Stacy's mom', hvor modellen Rachel Hunt er med i musikvideoen.