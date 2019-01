Publikum rystet efter Jackson-dokumentar: Eftermælet ødelagt for altid

Publikum var ramt af granatchok efter at have set den nye dokumentar om popkongen, hvor to mænd detaljeret beskriver, hvordan de angiveligt blev forulempet seksuelt i starten af 1990'erne

Den længe ventede Michael Jackson-dokumentar 'Leaving Neverland' er et chokerende vidnesbyrd, som vil ændre opfattelsen af popstjernen.

Det mener to anmeldere, som var på plads i salen ved Sundance Film Festival i Utah, hvor den fire timer lange dokumentar blev vist for første gang.

'Det tog kun omkring to minutter af den fire timer lange dokumentar 'Leaving Neverland', før man indså, at Michael Jacksons eftermæle aldrig bliver det samme,' skriver Benjamin Lee, som har anmeldt dokumentaren for The Guardian.

Se også: Fans går amok over superstjernes nye look: Er det ægte?!

I 'Leaving Neverland' fortæller to mænd, Wade Robson og James Safechuck, hvordan de angiveligt blev sexmisbrugt af den afdøde popstjerne. De fortæller begge historien om, hvordan Jackson indyndede sig hos deres familier for senere at forsøge at vende børnene mod deres forældre. Detaljegraden er overvældende, lyder det fra Rolling Stone-anmelderen David Fear.

'Under en 10 minutters pause virkede publikum fortumlede. Da vi nåede afslutningen, lignede de nogen, som var ramt af et granatchok,' lyder det i anmeldelsen, hvor han tilføjer.

'Da rulleteksterne løb over skærmen, svævede energien i rummet et sted mellem kvalme over det, vi netop havde set, og fornemmelsen af en slags vendepunkt for, hvordan disse anklager spiller ind i Jacksons eftermæle.'

Michael Jackson under en optræden i Parken, København. Foto: Jan Grarup

Uhyrlig og patetisk

Ifølge David Fear er den hårrejsende dokumentar svær at ryste af sig. Efter at have set den, følte han, at en bombe var blevet smidt. Særligt grundet detaljegraden i fortællingen. Blandt andet fortæller moderen til den ene af de to mænd, hvordan Michael Jackson angiveligt sørgede for at bestille hotelværelser på forskellige etager, så det ikke blev opdaget, hvad der foregik. Og det fortælles, hvordan der angiveligt var hemmelige rum på Neverland-ranchen.

Se også: Husker du Michael Jacksons yngste søn? Sådan ser han ud i dag

Screeningen af dokumentaren foregik under stort sikkerhedsopbud, og udenfor protesterede fans af popkongen med skilte, hvor der stod 'Michael = Uskyldig', og familien til Michael Jackson, der døde i 2009, har da også angrebet dens indhold.

- Det er endnu en nederdrægtig produktion, der gør et uhyrligt og patetisk forsøg på at udnytte og tjene penge på Michael Jackson, siger en talsmand til TMZ og fortsætter.

- Det er forbløffende, hvorfor enhver troværdig filmskaber vil involvere sig i dette projekt.

Michael Jackson blev i juni 2009 fundet livløs i sit hjem. Foto: Thomas Lekfeldt

Flere sager

I kølvandet på dokumentaren har 'Alene Hjemme'-stjernen Macaulay Culkin, der som helt ung også havde et nært venskab til Michael Jackson, atter engang været ude og fortælle, at Michael Jackson aldrig har gjort tilnærmelser til ham.

Michael Jacksons far er død

I 1993 blev Jackson beskyldt for at have forgrebet sig på en 13-årig dreng. Sangeren afviste beskyldningerne, men indgik forlig uden om domstolene. I 2005 var han i retten igen, hvor han blev frikendt. I 2013 og 2014 lagde Wade Robson og James Safechuck sag an og beskyldte afdøde Jackson for at have forgrebet sig på dem i starten af 1990'erne. Begge sager blev afvist som værende forældede.

Dokumentaren bliver vist på HBO senere på året. Både Wade Robson og James Safechuck har fortalt, at de ikke har modtaget penge for at medvirke.