R. Kelly anholdt igen: Skylder en million i børnebidrag

Rapperen R. Kelly skal tilbage i fængsel, da hans ekskone beskylder ham for ikke at have betalt børnebidrag.

Det oplyser en talsmand for sheriffen i Cook County sent onsdag aften dansk tid ifølge CNN og Reuters.

Rapperen er i øjeblikket sigtet for overgreb mod tre mindreårige og en voksen kvinde. Han nægter sig skyldig, og tirsdag i sidste uge blev han løsladt mod kaution på 100.000 dollar.

Friheden varede dog blot otte dage, for R. Kelly blev onsdag i denne uge anholdt og bragt for retten, fordi han ifølge politimyndighederne skylder 161.000 dollars til sin ekskone i børnebidrag.

Han dukkede op til retten med sin advokat og var klædt i et blåt jakkesæt og havde solbriller på.

Få timer inden retshøringen deltog R. Kelly i et følelsesladet interview på den amerikanske tv-station CBS News. Her afviste han de massive anklager om seksuelt misbrug, der er fremsat mod ham.

13. marts skal rapperen tilbage i retten i sagen om overgreb.

R. Kelly taler ud: - Jeg kæmper for mit liv