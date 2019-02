R. Kelly løsladt efter weekend bag tremmer

R. Kelly er mandag løsladt fra arresten i Chicago, USA, efter at det lykkedes ham at stille en kaution på 100.000 dollars, hvilket svarer til cirka 650.000 kroner.

Det skriver Associated Press.

Dermed kan R&B-stjernen opholde sig på fri fod, mens han afventer retssag. I sidste uge blev han anklaget for seksuelle overgreb mod fire personer, herunder tre mindreårige piger.

R. Kelly, der nægter sig skyldig i anklagerne, måtte tilbringe weekenden bag tremmer, fordi han tilsyneladende ikke kunne finde pengene til at stille kaution. Det kom samtidig frem, at han skylder over en million kroner i børnepenge.

Pengeproblemerne er påfaldende, da den 52-årige Grammy-vinder er en af de bedst sælgende musikere nogensinde, blandt andet med hittet ’I Believe I Can Fly’.

Efter løsladelsen hoppede R. Kelly ind i en sort limousine, der kørte ham direkte til den nærmeste McDonald's i det centrale Chicago, skriver nyhedsbureauet.

R. Kelly kæmper sig vej igennem et stort presseopbud uden for arresten i Chicago. Foto: AFP

R. Kelly blev anholdt fredag og sigtet for 10 tilfælde af seksuelle overgreb. Han har frem til retssagen fået forbud mod at have kontakt med piger under 18 år.

Dommeren kaldte beskyldningerne mod R. Kelly for ’foruroligende’.

Tre af pigerne skal han have misbrugt seksuelt mellem 1998 og 2010. Alle pigerne var ifølge anklagerne mindreårige.

'Tvunget til oralsex'

Det fjerde offer var hans 24-årige frisør. Hun siger, at han tvang hende til oralsex i 2003.

R. Kellys advokat, Steve Greenberg, afviser, at musikeren har gjort noget forkert.

- Alle har ret til et forsvar. Alle har ret til at blive betragtet som uskyldig, til det modsatte er bevist. Vi bør alle tage et skridt tilbage, siger Greenberg ifølge Associated Press.