R. Kelly taler ud: - Jeg kæmper for mit liv

For første gang siden anholdelsen og tiltalen for seksuelt misbrug af flere unge piger under den seksuelle lavalder, taler den kontroversielle sanger R. Kelly nu ud om anklagerne mod ham.

Det sker i et en time og 20 minutter langt interview med journalist Gayle King på CBS, hvor Kelly fastholder sin uskyld trods anklagerne, som han kalder for 'rygter'.

- Hvorvidt det er gamle rygter, nye rygter, fremtidige rygter, de er ikke sande, lyder det fra 'I believe I can fly'-sangeren i interviewet.

Her afslår Kelly også at have tilbageholdt kvinder mod deres vilje, og kalder den påstand for 'dum'.

Under interviewet går Gayle King dog R. Kelly på klingen om anklagerne, hvilket resulterer i et vredesudbrud fra R. Kellys side.

- Hold op. Du bliver ved med at lave numre! Hold op med at lave numre! Jeg har ikke gjort de ting. Det er ikke mig!

- Jeg kæmper for mit f****** liv, udbryder han med gråd i stemmen til sidst i interviewets første del, som du kan se over artiklen.

Resten af interviewet bliver vist onsdag og torsdag, oplyser CBS.

R. Kelly er kommet i medierne og amerikanernes søgelys, efter at han i en ny dokumentarserie beskyldes for seksuelt at have misbrugt kvinder. Under hashtagget #MuteRKelly protesterede en gruppe kvinder foran R. Kellys studie i Chicago i januar. Kvinderne appellerede til, at alle boykotter sangerens musik. Video: AP

Anklagerne mod R. Kelly betød også, at han måtte tilbringe en weekend bag tremmer. Her bliver han løsladt efter kautionen på 650.000 kroner er blevet betalt. Video: Rivet Smart Audio.

