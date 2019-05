R. Kelly tiltalt for 11 nye sex-relaterede overgreb

Anklagerne i Chicago har tiltalt R&B sangeren R. Kelly for 11 nye sex-relaterede overgreb

Den amerikanske sanger R. Kelly står over for 11 nye anklager om overgreb relateret til sex. Nogle af dem kan give ham op til 30 års fængsel, hvis han bliver dømt.

Det oplyser nyhedsbureauet AP.

Anklagerne i Cook County har indgivet de nye anklager mod Kelly torsdag. I blandt de nye anklager er fire tilfælde, der kategoriseres som værende under særlige skærpende omstændigheder. To tilfælde af overgreb ved tvang, to tilfælde af særlig grov seksuel mishandling og tre tilfælde af overgreb mod ofre i alderen 13 til 16 år.

Alle anklager vedrøre angiveligt et offer.

Opdateres ...