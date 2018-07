Radiovært afslører: Jeg voldtog min kone

Charlamagne tha God indrømmer, at han udsatte sin nuværende kone for et seksuelt overgreb, første gang de havde sex

Den 40-årige amerikanske tv-personlighed og radiovært Charlamagne tha God, hvis rigtige navn er Lenard Larry McKelvey, er kommet i stormvejr.

Han har nemlig indrømmet, at han voldtog sin kone første gang, de var sammen seksuelt.

Det skriver News.au.

- Jeg bliver ved med at sige det. Jeg har fortalt det igen og igen. Der er en masse ting, som knægte gør, især når de er unge, som er voldtægt, men som vi ikke opfattede som voldtægt. Jeg er gift med min kone. Mig og min kone datede i et helt år, hvor hun ikke ville give mig fisse, har han udtalt.

God fortæller, at episoden fandt sted en aften, hvor hun havde fået meget alkohol indebors.

- Hun blev meget beruset og faldt om i min mors hus, og jeg fik fisse. Hun havde også sex med mig, men hun var meget fuld, siger han.

Charmalagne tha God ses her med konen Jessica Gadsen. Foto: All Over Press

Konen opfattede det også som voldtægt

Efterfølgende har God spurgt konen, om hun synes, at hun var blevet voldtaget af ham.

- Set i bakspejlet, ja, sagde konen til Charlamagne tha God.

Det er ikke første gang, at Charlamagne tha God kommer i medierne på grund af en sexsag. I en podcast fra 2015 indrømmede radioværten, at han havde haft sex med en kvinde, som ikke kunne sige nej.

De havde begge taget kærlighedsstoffet 'Spanish Fly', som de blev høje af. Morgenen efter kunne kvinden ikke huske, hvad de to havde foretaget sig.

Tidligere på måneden blev Charlamagne tha God anklaget for at have haft sex med en 15-årig i 2001. På det tidspunkt var han 22 år. Disse anklager afviser han dog alt om.

Charlamagne tha God er medvært i radioprogrammet 'The Breakfast Club'.

