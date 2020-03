Ramt af alvorlig kræftsygdom: Nu bryder hun tavsheden

I februar i år fortalte 'Beverly Hills 90210'-stjernen Shannen Doherty, at hun atter var blevet ramt af kræft, og at den var vendt tilbage i stadie fire, efter hun før har kæmpet og vundet kampen mod brystkræft.

Nu fortæller hun for første gang mere om, hvordan det går hende efter diagnosen.

'Efter et år, hvor jeg har kæmpet med, at kræften er kommet tilbage, er jeg tilbage. Jeg tager mig af mig selv, og jeg omfavner hver dag', skriver hun i et opslag på Instagram og fortsætter:

'Det er ikke altid lige let. Jeg har dage, hvor jeg er deprimeret og bare er doven. Men jeg kæmper videre med hjælp fra mine venner', skriver hun videre.

Shannen Doherty holder humøret højt trods den alvorlige diagnose. Foto: AFF-USA/Shutterstock

I opslaget skriver 'Beverly Hills'-stjernen også, at hendes veninder har hjulpet hende til at leve et sundere og bedre liv - blandt andet ved at finde motivationen til at spise sundere kost og dyrke mere motion.

'Jeg har det bedre. Min hud er i live, og det er jeg også', skriver hun videre i Instagram-opslaget.

Det var 4. februar, at 48-årige Doherty annoncerede på direkte tv, at kræften var vendt tilbage med fuld fart.

- Det kommer alligevel ud om et par dage eller en uges tid, at jeg er på stadie fire. Min kræft er kommet tilbage. Jeg tror ikke, jeg har fået bearbejdet det. Det er en meget bitter pille at sluge, sagde hun i den forbindelse i tv-programmet 'Good Morning America'.

Shannen Doherty blev kendt i 90'erne, hvor hun spillede rollen som Brenda Walsh i hitserien 'Beverly Hills 90210'. Foto: KUP

Samtidig fortalte hun, at hun havde ventet med at stå frem med sin kræftsygdom, fordi hendes gode ven og kollega i 'Beverly Hills 9021' Luke Perry kort forinden gik bort som følge af et slagtilfælde.

Doherty blev for første gang diagnosticeret med brystkræft i 2015. To år senere jublede hun, da lægerne havde konstateret, at hun var kræftfri. Nu er sygdommen dog vendt tilbage.

