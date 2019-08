Ramt af endnu en tragedie: 22-årigt barnebarn fundet død

22-årige Saoirse Kennedy Hill, der er barnebarn af den tidligere amerikanske senator og advokat Robert Francis Kennedy, som var lillebror til den tidligere præsident John F. Kennedy, blev torsdag eftermiddag fundet død i en af Kennedy-familiens boliger i Hyannis Port, Massachusetts - angiveligt som følge af en overdosis.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt The New York Times.

Barnebarnet opholdt sig i boligen, hvor hendes bedstemor Ethel Kennedy bor, da ambulancereddere blev kaldt ud til stedet, fordi den 22-årige kvinde var blevet fundet bevidstløs. Efterfølgende blev hun kørt til Cape Cod Hospital i Hyannis, hvor hun blev erklæret død.

- Vores hjerter er knuste over tabet af vores elskede Saoirse, siger Kennedy-familien i en officiel udtalelse.

- Hendes liv var fyldt med håb, løfter og kærlighed, lyder det videre.

I erklæringen udtaler Ethel Kennedy, Robert F. Kennedys enke, at verden nu er blevet 'et mindre smukt sted'.

Senator Robert F. Kennedy under en tale i juni 1968. Foto: AP

Dygtig studerende

Også det lokale politi bekræfter, at der torsdag blev fundet en død person på Kennedy-adressen, men de har ikke offentliggjort identiteten på vedkommende.

'Tidligere i eftermiddag tog Barnstable Politi ud til en bolig på Marchant Avenue i Hyannis Port efter en melding om et ulykkeligt dødsfald', lyder det i erklæringen, hvor det understreges, at politiet stadig efterforsker sagen.

Saoirse Kennedy Hill studerede kommunikation på Boston College og har tidligere været vicepræsident for demokraterne på sin skole.

Hun har tidligere i studieavisen Deerfield Academy åbent fortalt om, at hun kæmpede med depression og psykisk sygdom.

'Min depression startede i begyndelsen af mine folkeskoleår og vil være med mig resten af livet', har hun blandt andet skrevet om sin depression.

Politi og redning var til stede på adressen på Marchant Avenue, hvor den 22-årige kvinde blev fundet død. Foto: Faith Ninivaggi/Ritzau Scanpix

Det var i denne bolig, at Saoirse Kennedy blev fundet død. Foto: Fait Ninivaggi/Ritzau Scanpix

Ifølge Marcus Breen, der er professor i kommunikation på Boston College, var Saoirse Kennedy Hill en dygtig studerende.

'I timerne var hun ofte den første studerende til at udtrykke sin mening og kritik af det nuværende samfund', skriver han til The New York Post i en mail.

Saoirse Kennedy Hills far, Paul Michael Hill, er en af de såkalde 'Guildford Four', der blev falsk anklaget for at være en del af en række bombninger relateret til den paramilitære sammenslutning IRA. Han sad i fængsel i over 15 år, før hans dom blev omstødt i 1993.

Den 22-årige Kennedys død skriver sig ind i en lang historie af tragiske hændelser i Kennedy-familien.