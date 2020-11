Ramt hårdt: Nu kvitter hun sociale medier

Chrissy Teigen vil trække sig tilbage fra de sociale medier for en tid for at bearbejde sorgen over det barn, hun mistede i september

Chrissy Teigen vil lægge de sociale medier på hylden for en tid for at bearbejde sin sorg og depression.

Det oplyser den 34-årige model og tv-personlighed på sin Twitterprofil.

'Jeg ville ikke tweete så meget, fordi jeg ærligt talt befinder mig i noget af et hul af sorg og depression. Men I må ikke bekymre jer, jeg har meget hjælp omkring mig til at få det bedre, og jeg vil være klar igen snart', skriver stjernen blandt andet.

Chrissy Teigen har ellers været åben på sociale medier om tabet af den søn, som hun og hendes mand, John Legend, mistede i september kort efter fødslen.

Hun har blandt andet delt en række billeder fra fødselsstuen, der tydeligt viser parrets sorg.

Hun har fortalt, at John Legend først ikke forstod, at hun havde brug for billederne, men at det var vigtigt for hendes sorgproces at have dem.

Dette billede delte Chrissy Teigen kort efter tabet af sønnen. Foto: Chrissy Teigen / Ritzau Scanpix

'Jeg forklarede en meget tøvende John, at jeg have brug for dem, og at jeg IKKE skulle spørge. Han skulle bare gøre det. Han hadede det. Det kunne jeg se. Det gav ingen mening for ham på tidspunktet, men jeg vidste, at jeg havde brug for at huske øjeblikket altid, på samme måde som jeg havde brug for at huske os kysse for enden af kirkegulvet. Jeg vidste, at jeg måtte dele historien', har hun tidligere fortalt sine følgere.

Sønnen, som parret ville have kaldt Jack, var deres barn nummer tre. De er i forvejen forældre til datteren Luna på fire og sønnen Miles på to.

- Det gav ingen mening