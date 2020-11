Ramte bunden: - Min mørkeste tid

Michael J. Fox har oplevet både op- og nedture i sit liv, siden han i 1980'erne for alvor brød igennem på skærmen i 'Tilbage til fremtiden'-filmene og tv-serien 'Blomsterbørns børn'.

Siden fulgte en lang række roller, men en diagnose med Parkinsons sygdom satte mere eller mindre hans karriere helt på pause, da sygdommen blev forværret i slutningen af 90'erne.

Siden vendte han så småt tilbage til skuespillet med en række mindre roller i forskellige tv-serier, men i 2018 var han igen uheldig med helbredet. Michael J. Fox blev ramt af en godartet tumor i rygsøjlen, der voksede hurtigt og gav ham smerter i hele kroppen. Han måtte derfor gennemgå en risikabel operation for at undgå at blive lam.

Det fortæller han om i et nyt interview med People.

Operationen var en succes, og Michael J. Fox måtte gennemgå et hårdt genoptræningsforløb på fire måneder, hvor han blandt andet skulle lære at gå igen.

Da han endelig følte, at han var på toppen, ramte uheldet igen, da han faldt i sit køkken og brækkede armen.

- Det var helt sikkert min mørkeste tid, siger han og fortsætter:

- Jeg brød bare sammen. Jeg lænede mig op ad væggen i mit køkken og ventede på ambulancen, og jeg følte, at jeg havde ramt bunden. Dér begyndte jeg at stille spørgsmål ved alt. Jeg kunne ikke vende det til noget positivt. Der var intet lyspunkt. Det var kun sorg og smerte.

Skuespilleren, der fylder 60 næste år, kunne pludselig ikke finde de positive tanker frem, som han ellers i årevis har forsøgt at tænke - og få andre til at tænke - når diverse uretfærdigheder har ramt.

Store dele af den efterfølgende tid tilbragte han i sengen foran fjernsynet, hvor han især så gameshows fra 1970'erne.

Her genfandt han langsomt optimismen ved at være taknemmelig for de gode ting, der trods alt også er sket for ham, og ved at acceptere at der kan ske ting, man ikke kan styre.

- Det er ikke, fordi jeg ikke var oprigtig tidligere, men min taknemmelighed er større nu, efter jeg har gennemgået den mørkeste periode, siger han til slut i interviewet.

Michael J. Fox nyder livet med sin kone, Tracy, og parrets fire børn, Sam, Aquinnah, Schuyler og Esmé.