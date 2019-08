Rap-stjerne går fuldstændig amok mod Sverige

Kulminationen på rap-stjernen Azealia Banks' uhyrlige angreb mod Sverige kulminerede i går med, at hun nu beskylder en SAS-ansat for at have slået hende fysisk i flyet på vej hjem fra Sverige mod USA.

Rap-stjernen har for ganske nylig tilbragt et par dage i Sverige, hvor hun dagligt har trukket overskrifter. Hun har blandt andet på de sociale medier kaldt svenskerne racister og ytret ønske om, at landet skulle bombes.

Det skriver flere medier heriblandt Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet og DR

Hvide røvhuller

I flere kommentarer på de sociale medier og i en story på Instagram har Azealia Banks ifølge Aftonbladet ytret sig dybt kritisk over for Sverige:

'Jeg ville elske at se en eller anden bombe det her sted sønder og sammen.'

Således skriver rap-stjernen og tilføjer forkortelsen 'lmfao', der direkte oversat til dansk betyder 'griner min røv i laser', før hun fortsætter med at skrive følgende:

'Så alle i hvide røvhuller kan få noget at fucking græde over.' Azealia Banks kalder i øvrigt også svenskerne for grimme, blonde grise.

Den amerikanske rap-stjernes raseri mod Sverige startede allerede i søndags, hvor hun i en Instagram-story gik fuldstændigt bananas mod Sverige. Hun skrev blandt andet:

'Jeg er i Sverige og føler mig undertrykt af den svenske socialisme. Der er ikke noget pot, hårde regler omkring alkohol, og maden er dødkedelig.'

'Jeg kan udmærket godt forstå, hvordan svenskernes passivt aggressive natur kombineret med manglen på alkohol kunne få ASAP Rocky til at flippe ud....'

Sådan skriver Azealia Banks med henvisning til rap-stjernen ASAP Rocky, der for nylig blev dømt for vold i Sverige.

Azealia Banks fortsætter sin kritik med at beskylde svenskerne for at være racister:

'Svenskerne elsker at opføre sig progressivt, men de er helt klart racistiske. De har den slags racisme, hvor de straks bliver frastødt af 'sorte', og i stedet for at give et vredt blik vil de meget hellere helt undgå al slags øjenkontakt.'

Azealia Banks giver her koncert i Los Angeles. (Foto: AP)

Ballade i SAS-fly

De heftige angreb mod Sverige kulminerede mandag aften, hvor Azealia Banks i et indlæg på Instagram beskyldte personalet på et SAS-fly for racisme og raceprofilering samt for mishandling.

'Hej SAS. Jeg er netop blevet udsat for raceprofilering samt overfald fra personalet på et fly på vej til Los Angeles fra Stockholm. Vær venlig at kontakte mig eller mit team omgående.'

Således skrev rap-stjernen, der også havde lagt en video op på Instagram. Her filmer Banks en kvinde, der sidder på sædet bag hende, og siger følgende:

'Okay. Jeg er på et SAS-fly. Og den her hvide kvinde tror, at jeg og min kæreste har haft sex på flyet. Og det er ikke rigtigt,' fortæller Banks i video-klippet, der var fjernet fra hendes konto på Instagram tirsdag morgen.

Herefter ser man på video-klippet en kvinde, der angiveligt arbejder på flyet. Og så siger Banks: 'Du har lige slået mig.'

Hertil svarer kvinden roligt: 'Nej, det har jeg ikke.'

Banks vender nu kameraet direkte mod kvinden, som hæver sin hånd for at dække for kameraet. Og så siger Banks:

'Den her kvinde slog mig. Hun slog mig på et 'fucking' fly.'

SAS bekræfter ballade ombord på et fly

Camilla Runberg fra SAS pressetjeneste har overfor Aftonbladet bekræftet episoden:

- Vi kan bekræfte, at der har været en episode ombord på flyet til Los Angeles fra Arlanda, hvor en passager har opført sig meget upassende mod andre passagerer og vores personale ombord. Politiet og FBI blev tilkaldt, da flyet landede i Los Angeles, siger Camilla Runberg til mediet.

En meget temperamentsfuld kvinde. Azealia Banks. Foto: AP