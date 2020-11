Rap-stjerne indlagt med corona: 'Kæmper for sit liv'

Den 33-årige amerikanske rapper Jeremih, hvis borgerlige navn er Jeremy Phillip Felton, er blevet indlagt på intensivafdeling efter smitte med coronavirus.

Det skriver mediet TMZ, mens flere af Jeremihs kollegaer og venner skriver det samme på sociale medier. Heriblandt rapperne 50 Cent og Chance The Rapper.

Ifølge mediet 'kæmper rapperen for sit liv'. De skriver, at han ligger i respirator, og at hans tilstand har forværret sig.

Den verdenskendte rapper 50 Cent skriver ligeledes i et opslag på Instagram, at Jeremih er indlagt på intensivafdelingen.

'Bed for min ven, Jeremih, han har det ikke godt, det her Covid-lort er ægte. Han ligger på intensivafdelingen i Chicago', skriver rapperen i opslaget.

50 Cent var den første til at bekræfte, at der var tale om corona, og det har TMZ angiveligt også fået bekræftet sidenhen.

Andre har ligeledes vist deres støtte, men uden at komme nærmere ind på, hvad der var galt. Eksempelvis har Chance The Rapper skrevet et opslag på Twitter, hvor han anmoder sine følgere om at bede for Jeremih.

Jeremih har været aktiv som rapper i mere end et årti, og han er særligt kendt for sangen 'Birthday Sex', som blev et kæmpe hit i 2009. Han har dog haft masser af store hits siden, og selv den dag i dag har han på Spotify mere end 12 millioner afspilninger om måneden.