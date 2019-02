Rapper anholdt for dobbeltmord

Den amerikanske rapper YNW Melly er arresteret for mordet på sine to venner

Karrieren var ellers så småt ved at gå i gang for den amerikanske rapper YNW Melly - med det borgerlige navn Jamell Demons, men det er der blevet sat en seriøs stopper for.

Rapperen er nemlig anholdt for et dobbeltmord på to mænd, der betegnes som hans venner. Det skriver flere medier, og politiet i Miramar bekræfter anholdelsen.

(1/2) Jamell Demons, a.k.a. YNW Melly & Cortlen Henry have been arrested and charged with two counts of first degree murder. The victims, Anthony Williams & Christopher Thomas Jr., were killed on 10/26/2018. The investigation, supported by forensic evidence, has concluded that pic.twitter.com/ArzVCLRxjd — Miramar Police (@MiramarPD) 14. februar 2019

'De bedste venner'

Mordene fandt sted i oktober, hvor gerningsmanden prøvede at få det til at fremstå, som om de to mænd var blevet dræbt i et såkaldt 'drive-by'-skyderi.

Ofrene med navnene Anthony Williams og Christhoper Thomas Jr. blev begge fragtet til hospitalet, hvor de afgik ved døden.

YNW Mellys advokat har udtalt sig til pressen på vegne af den unge mand.

- Han er ked af det og oprevet. De var hans to bedste venner, fortalte Bradford Cohen.

Politiet har endnu ikke sagt, hvad de mener, grunden til drabene er.

Han blev i første omgang kendt på YouTube, hvor de mange afspilninger af hans musik ledte til samarbejde med kendte rappere. Foto: Ritzau Scanpix

Samarbejde med Kanye

YNW Melly blev kendt for sangene 'Murder on my mind' og 'Slang that Iron'.

Han har arbejdet sammen med andre rappere som Future og Young Thug.

Han har også været med på et projekt med Kanye West, der blev kaldt 'Mixed personalities'.