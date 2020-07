Rapper anholdt for drabsforsøg

Rapperen 9lokkNine er blevet anholdt i sin hjemby, Orlando i Florida.

Den 20-årige rapper, hvis borgerlige navn er Jacquavius Smith, er anklaget for drabsforsøg med et skydevåben, for at skyde ind i en bygning med personer i, samt for at være i besiddelse af et ulovligt skydevåben.

Det skriver det lokale medie Orlando Sentinel, som samtidig oplyser, at yderligere detaljer angående anholdelsen endnu ikke er offentliggjort.

9lokkNine, hvilket tilsyneladende udtales som navnet på skydevåbenet "Glock Nine", er tidligere anholdt af flere omgange for besiddelse af skydevåben.

På sin Instagram-konto med mere end en million følgere er rapperen da også glad for at dele billeder med diverse pistoler og andre skydevåben.

9LokkNines sange er lyttet flere millioner gange på Spotify, og han har udgivet 3 soloalbums med blandt andre hittet '10 percent'.

Hans mest populære musik er dog lavet i samarbejde med rapperen YNW Melly. De har sammen lavet sangen '223's', som er afspillet hele 262 millioner gange på Spotify og toppede som nummer 34 på Billboard Hot 100-listen sidste efterår.