Rapper anholdt for grov vold: Nu taler hans mor

ASAP Rockys mor mener, at Sverige bruger hendes søn til at sætte et eksempel

Flere kendte blander sig i fængslingen af den amerikanske rapper ASAP Rocky

Præsident Trump har ringet til den svenske statsminister, Kanye West og hans kone, Kim Kardashian West, har blandet sig, og store stjerner som Post Malone, Justin Bieber, Nicki Minaj og Frank Ocean har alle udtrykt offentlig støtte til den 30-årige rapper, der har siddet fængslet i Stockholm siden 3. juli.

Han er sigtet for grov vold.

Se også: Trump afvist af Sverige

Nu giver rapperens mor, Renee Black, sit besyv med i sagen mod sin 30-årige rapper med det borgerlige navn Rakim Mayers, der oprindeligt kom til Stockholm for at give koncert. Siden har han måttet aflyse flere planlagte koncerter i Europa.

- Vi tænkte, at hvis præsidenten (Donald Trump, red.) blev involveret og kontaktede ham, han nu kontaktede (den svenske statsminister, Stefan Löfven, red.), ville det hjælpe. Men det gjorde det ikke. Og hvis dét ikke hjælper, hvad kan så? Det er som om, er Sverige er ligeglade med, hvem der ringer, og bare gør, som de gør, siger hun i et interview til TMZ.

Race-kortet

Den amerikanske rapper sidder bag tremmer i Sverige på tredje uge, da myndighederne mener, der er risiko for, at han vil flygte ud af landet, hvis de løslader ham.

- Jeg føler, Sverige bruger ham til at sætte et eksempel. Det er så uretfærdigt, siger Renee Black.

Se også: Kardashian til kamp for fængslet rapper

Rapperens egen mor vil ikke sige, at der ligger racisme bag frihedsberøvelsen af 'F**kin' Problems'-rapperen. Men hun mener, det godt kunne se sådan ud.

- Jeg vil ikke trække race-kortet. Men det ligner det. Så... Hvis det går som en and, og det rapper som en and, er det en and, siger hun.

Rapper mistænkt for vold: Må aflyse flere koncerter

Rapperen G-Eazy - der vel at mærke er hvid - blev selv fængslet i Sverige i 2018 for et overfald og besiddelse af kokain, og han mener også, at Sverige behandler de to rappere forskelligt.

'Fakta. Det er den hårde sandhed. Forskellen på min og Rockys behandling og proces i Sverige får mig til at tænke på to ting, der på klammeste vis går hånd i hånd: hvides privilegier og systemisk racisme', skriver han fra sin Facebook-side.

G-Eazy var ude af fængslet efter halvandet døgn efter at have tilstået. Han skulle betale det, der svarer til cirka 60.000 danske kroner.

Vil hjem

Til TMZ fortæller ASAP Rockys mor også, at hun kun har talt med sin søn én gang, siden han blev fængslet.

- Han lød, som om han havde det okay efter omstændighederne. Men han vil gerne hjem.

ASAP Rocky på festivalen Norhside i Aarhus i 2014. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

De svenske myndigheder skal afgøre inden torsdag klokken 11, om de vil køre sagen videre og tiltale ASAP Rocky for grov vold.

Før rapperen blev anholdt af svensk politi, var der en video i omløb på internettet, hvor han angiveligt sammen med sit slæng giver en mand tæsk på åben gade i Stockholm.

ASAP Rockys advokat, Slobodan Jovicic, har sagt, at hans klient handlede i selvforsvar.

Mandag kom det frem, at den forulempede part ikke bliver tiltalt i sagen.