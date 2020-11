Rapper død i skuddrama

Rapperen King Von er fredag blevet dræbt under et skyderi ved en natklub

Den 26-årige amerikanske rapper King Von er tidligt fredag morgen amerikansk tid blevet skudt og dræbt foran en natklub i Atlanta.

Det skriver TMZ, som har fået dødsfaldet bekræftet af lokale myndigheder.

Ifølge mediet skød to grupper af mænd mod hinanden, og i alt blev tre af dem dræbt under skududvekslingen.

Til det amerikanske medie People fortæller Atlantas politi, at man ikke med det samme lokaliserede rapperen med det borgerlige navn Dayvon Daquan Bennett på stedet.

- Det er vores opfattelse, at Dayvon Bennett også kendt som King Von blev skudt og dræbt under morgenens skyderi. Derudover kan jeg sige, at Mr. Bennett ikke blev fundet på stedet. Han ankom kort efter skyderiet med et privat køretøj til hospitalet. Efterforskningen af sagen er fortsat åben og meget aktiv, siger politiet i en meddelelse til mediet.

De amerikanske medier oplyser, at to personer allerede er blevet anholdt og sigtet i sagen.

Begræder dødsfaldet

På sociale medier har flere stjerner udtrykt deres sorg over tabet af den unge rapper.

Det er blandt andre rap-kollegaen Chance the Rapper, som er gået til tasterne.

'Wow. Dette år var så hårdt. RIP Von. Gud velsigne ham og hans familie. Jeg kan ikke forstå det', skriver han på Twitter.

King Von var bedst kendt for sin single 'Crazy Story' fra 2018.

