Rapper dræbt med samuraisværd

15 vidner så angiveligt, hvordan skuespilleren Blake Davis bevæbnet med et samuraisværd jagtede rapperen Jett McKee ned ad gaden.

Med sig havde han sin kæreste, der tacklede rapperen, så han faldt, og 28-årige Davis kunne tordne det sylespidse sværd mod sit offers kranie med en kraft, så det skar igennem lag af knogler og resulterede i rapperens død.

Sådan lyder det fra anklageren James Ly i en bizar sag i Australien, der foregår netop nu.

Det skriver talrige australske medier, deriblandt news.com.

McKee’s livløse krop blev fundet på gaden i Sydney om eftermiddagen 10. august.

- Vidnerne så, hvordan den tiltalte hævede sværdet over hovedet og førte det mod den afdødes hoved. Det gik gennem flere lag af knogler i kraniet, fortalte Ly i retten.

Blake Davis som S.W.A.T.-medlem i forbindelse med en film. Foto: Privat

Vil slippes fri

Anledningen til retsmødet var, at Blake Davis, der også har været deltager i MasterChef-konkurrenten 'My kitchen rules', ønsker at blive løsladt mod kaution. Det mener anklageren ikke er en god idé.

Davis' forsvarer mener derimod, at hendes klient er offeret. Sherleen Chand fortæller, at hendes klient aldrig er dømt, og at han lider af posttraumatisk stress, som følge af den blodige hændelse. Vigtigst af alt så fortæller hun, at hendes klient handlede i selvforsvar.

- Han var udsat for et voldeligt overfald og fik flere skrammer. Han bør tilses af en plastikkirurg, forklarede hun i retten.

Den købte Ly dog ikke og påpegede, at det signalerede skyld, at Blake Davis sammen med kæresten, 23-årige Hannah Quinn, var flygtet fra stedet.

Ifølge politiets teori var det Hannah Quinn, som skubbede rapperen omkuld, hvorefter Blake Davis slog til med sit samuraisværd. Foto: Privat

Startede med et indbrud

Sagen er dog mere speget end som så. For rapperen skulle ifølge politiets teori være brudt ind i Davis' lejlighed i Sydney for at få nogle hurtige kontanter.

Her blev han konfronteret af dem begge. Efter en kort meningsudveksling skulle Jett McKee have slået Davis i fjæset med et knojern, hvilket fik Davis til at gribe sit samuraisværd og jagte rapperen, som hurtigt fik benene på nakken.

Rapperen Jett McKee var kendt under navnet Scepaz. Foto: Privat

Ifølge politiet jagtede de begge indbrudstyven ned ad gaden, hvor Hannah Quinn fik ham skubbet omkuld. Det afviser hun dog. Ifølge Hannah Quinn hev hun ham i trøjen, hvorefter han selv faldt. Herefter skulle drabet have fundet sted.

Parret Davis og Quinn tog flugten og gemte sig for politiet i tre dage, før de meldte sig selv. Her blev de anklaget for mord.

I retten blev det besluttet, at Davis skal blive bag tremmer, da ’sagen mod ham er stærk’, lød det fra dommeren.

I sidste uge fik Hannah Quinn lov at blive løsladt mod kaution.