Rapper får VANVITTIG fødselsdagsgave fra stripper-rapper

Hvad skal man give manden, der i forvejen har råd til nærmest alt? Tja, hvad med en ordentlig stak penge?

Sådan tænkte den kvindelige rapper Cardi B i hvert fald, da hun skulle finde en fødselsdagsgave til kæresten Offset, der er kendt fra gruppen Migos.

Det fremgår af de to stjerners Instagram-profiler, hvordan 'I like it'-sangeren havde gemt den store bunke penge i et køleskab. En bunke, der har en værdi på 500.000 dollars, svarende til 3,3 millioner kroner. Der kan man snakke om kolde kontanter.

Herunder kan blandt andet se, hvordan det så ud. Artiklen fortsætter efterfølgende ...



Privatfoto

I videoen kan man blandt andet høre Cardi B lufte dilemmaet om, hvad man dog skal give i gave til ham, der har det hele.

'Alle siger, du har alle biler, alle smykker, alle sko, du har det hele. Hvad skal jeg give dig, som har det hele?'

'Her er 500.000 dollars!', tilføjer hun så.

En noget befippet rapper, der går under det borgerlige navn Kiari Kendrell Cephus, svarer, som man nu kan svare på sådan en gave. Den klassiske 'det skulle du da ikke have gjort'.

Cardi B får da også nævnt, at der dermed ikke bliver tale om julegaver i år - kun for deres børn. Så kan man spekulere i, hvad de mon får.

Offset er en del af den succesfulde trio Migos, der også består af rapperne Takeoff og Quavo. 27-årige Cardi B gør sig generelt solo, og hun har blandt andet vundet en Grammy for 'Bedste Rap Album'. De færreste vil vide, at hun rigtigt hedder Belcalis Almanzar.

