Rapper skar sin penis af: Nu er han blevet gift

Rapperen Christ Bearer med det borgerlige navn Andre Johnson udsatte i 2014 sig selv for et yderst ualmindeligt og absurd selvmordsforsøg.

Den amerikanske musiker skar sin penis af og hoppede ud fra en balkon på 2. sal af et lejlighedskompleks i Hollywood i et forsøg på at tage sig selv af dage.

Se også: Rapper skar penis af og hoppede ud fra balkon

Det lykkedes heldigvis ikke, og Christ Bearer der på daværende tidspunkt led af en depression, er et ganske andet sted i sit liv nu.

30. december blev den Wu-Tang Clan-tilknyttede rapper gift. Det skriver flere amerikanske medier.

Hans udkårne hedder Cheryl, og hun kan glæde sig over, at dygtige læger den gang i 2014 var hurtige og dygtige til at sy. Rapperen fortæller nemlig til TMZ, at hans ædlere dele var fuldt funktionsdygtige på bryllupsnatten.

Ud over at være hans kone, fortæller Christ Bearer, at Cheryl har været hans solide støtte gennem længere tid.

Noget tyder på, at han har haft brug for hende, for det var en total sammensmeltning, der ramte ham i foråret 2014.

Til TMZ sagde rapperen den gang, at det var en depression over ikke at kunne se sine døtre på grund af et polititilhold, som drev ham ud over vanviddets rand.

Johnson var desuden påvirket af hash, og så havde han lige læst en bog om munke og sterilisation, da han gik amok på sig selv.

Se også: Rapper: Derfor skar jeg min penis af