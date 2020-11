Rapper skuddræbt ved højlys dag

Rapperen Mo3 er blevet skudt og dræbt på motorvejen ved Dallas. Det skriver flere amerikanske medier.

Ifølge USA Today blev den 28-årige rapper, hvis rigtige navn er Melvin Noble, skudt omkring middagstid onsdag på byens nordgående Interstate 35 i et særdeles koldblodigt og barbarisk angreb.

Til USA Today fortæller det lokale politi, at Mo3 steg ud af sin bil og forsøgte at flygte sydpå ad motorvejen, da han så gerningsmanden. Den mistænkte jagtede rapperen og affyrede en byge af skud.

Yderligere en person, der tilfældigvis befandt sig på motorvejen, blev ramt under skyderiet.

Mo3 blev hårdt såret bragt til et nærliggende sygehus, hvor hans liv ifølge politirapporten ikke stod til at redde.

Den anden sårede er uden for livsfare.

Warren Mitchell, der er talsmand for Dallas Police Department, kalder i The Dallas Morning News skyderiet for 'skamløst'.

- Jeg mener i fuldt dagslys og med masser af biler omkring, siger han.

Mo3 er født i Dallas og har tidligere beskrevet sig selv som 'et bandemedlem, der blev rapper'. Til magasinet Flaunt har han fortalt, at musikken blev hans redning efter et liv med fattigdom og kampe.

Mo3 efterlader sig tre børn og vil musikalsk bedst blive husket for 2019-hittet 'Errybody (Remix)', der var et samarbejde med Boosie Badazz. Nummeret har fået mere end 50 millioner hits på YouTube.

Boosie Badazz har kommenteret sin musikalske makkers død på Twitter sådan:

Hvad motivet til skyderiet er, er endnu uklart. Gerningsmanden er fortsat på fri fod.