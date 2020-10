Rapperen Offset lagt i håndjern af politiet

Den 28-årige rapper livestreamede sin tilbageholdelse og blev af politiet mistænkt for at have viftet med en pistol foran nogle Trump-tilhængere - se videoen her

Den amerikanske rapper Offset fra bandet Migos blev lørdag eftermiddag tilbageholdt af politiet og lagt i håndjern, fordi politiet i forbindelse med en anmeldelse fra en person havde mistanke om, at en person i Offsets bil havde peget med en pistol på Trump-tilhængere i Beverly Hills i Los Angeles.

Det skriver flere medier - heriblandt Variety, TMZ og U.S. Sun.

En Twitter-bruger ved navn Alex lagde et videoklip ud på Twitter, hvor man faktisk kan se, at Offset er blevet lagt i håndjern.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Offset livestreamede selv sin konfrontation med politiet for 30.000 følgere på Instagram. Samtidigt lagde hans kone, Cardi B, videoer ud på sin Instagram-story, hvor man kan se de mange Trump-tilhængere i Beverly Hills. Det er dog uvist, om Cardi B og Offset befandt sig i den samme bil.

I Offsets video kan man høre politiet sige:

'Vi har fået at vide, at I har viftet med pistoler mod folk,' siger politiet, mens Offset nægter at forlade sin bil. Politiet får dog selv åbnet døren og hiver Offset ud og lægger ham i håndjern. Han blev dog senere løsladt.

Sletter Twitter-profil efter chikane

Forsideredaktøren og journalisten Philip Lewis fra Huffington Post lagde Offsets video ud på Twitter og skrev følgende:

'Wow. Offset er lige blevet anholdt på Instagram-live. Det er lige nu.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kort efter tilføjede journalisten Philip Lewis på Twitter følgende og vedhæftede en udtalelse fra politiet i Beverly Hills:

'Politiet i Beverly Hills har lige sendt mig denne udtalelse: Cardi B's fætter Marcelo Almanzar blev anholdt for at være i besiddelse af et skarpladt våben. Offset blev tilbageholdt af politiet og senere løsladt.'

Politiets udtalelse, som Variety også har fået, lyder således:

'24. oktober ca. kl. 17.02 fik politiet i Beverly Hills en anmeldelse om, at en person i en forbipasserende bil havde peget på ham med et våben i området omkring Santa Monica Boulevard og North Beverly Drive. Personen gav os nummerpladen på bilen, og bilen blev standset af politipatrulje. Efter en undersøgelse af bilen blev passageren anholdt. Offeret for forbrydelsen ønskede ikke at foretage en anmeldelse i forbindelse med, at der blev peget på ham med et våben.'

Iskoldt brud: Skrider før utroskab