Rasende og svimlende rig: Endelig anerkendt som dollarmilliardær

Med en succesfuld musikkarriere, et verdenskendt sko- og tøjmærke, en række dyre boliger og et ægteskab med en af verdens største realitystjerner Kim Kardashian har der ikke været tvivl om, at Kanye West har mange penge.

Der har dog været uenighed omkring, hvor mange penge den 42-årige rapper egentlig er god for, men nu har han fået sin vilje. Erhvervsmagasinet Forbes anerkender ham nu endelig som dollarmilliardær.

Det fremgår af en ny artikel fra Forbes, der beskriver, at Kanye West har været vred over, at han ikke var en del af den årlige liste over dollarmilliardærer fra mediet. 2095 personer nåede mediets nyeste opgørelse, der blev færdiggjort 22. marts, men rapperen var altså ikke på.

Det fik ham til et sende en række utilfredse beskeder til Forbes, som han også offentligt har kritiseret flere gange i det seneste år, inden han via sine repræsentanter sendte beviser for sin formue.

Milliardær, men overdriver

Dokumenterne fra Kanye West-lejren har fået Forbes erkende, at Kanye West kan kalde sig dollarmilliardær, men hans formue er et stykke fra de 3 milliarder dollars - 20,7 milliarder kroner - han påstår at være god for.

I stedet vurderer Forbes, at rapperen er god for 1,3 milliarder dollars - 9 milliarder kroner. Det er primært sko- og tøjmærket Yeezy, der trækker ham et godt stykke op. Her er værdien - ifølge mediet, der indrømmer, at det er en konservativ vurdering - 1,26 milliarder dollars, hvilket svarer til 8,7 milliarder kroner.

Derudover ejer rapperen blandt andet kontanter og aktier for et beløb svarende til henholdsvis 17 og 35 millioner dollars - 117 og 249 millioner kroner - samt ejendomme og grunde for henholdsvis 81 og 21 millioner dollars - 560 og 145 millioner kroner.

Desuden er hans pladeselskab, G.O.O.D. Music, 90 millioner dollars - 623 millioner kroner - værd.

Mediet tager højde for, at halvdelen af det meste formentlig tilhører Kim Kardashian, og alt i alt kommer de altså frem til, at han er 1,3 milliarder dollars værd.

Dermed har han lidt at prale med, når han samles med hele Kardashian-familien. Kim Kardashians lillesøster, Kylie Jenner, var nemlig med på den oprindelige Forbes-liste over dollarmilliardærer - for andet år i træk som den yngste nogensinde. Hendes formue har dog kun lige ramt milliarden.

