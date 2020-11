Raser mod eksmanden

Skuespillerparret Megan Fox og Brian Austin Green fortalte i foråret 2020, at de havde valgt at lade sig skille, og førstnævnte fandt umiddelbart efter bruddet sammen med rapperen Machine Gun Kelly, der har det borgerlige navn Colson Baker.

Stemningen mellem det tidligere ægtepar har ikke været god efter bruddet, hvor de på de sociale medier flere gange har sendt små stikpiller til hinanden.

Og i weekenden skete det så igen.

Megan Fox var nemlig langt fra tilfreds med eksmanden, da han i anledning af halloween delte et billede på Instagram, hvor man også kunne se det yngste af parrets tre børn, Journey. Det skriver flere medier - heriblandt People - som nåede at tage et screenshot, inden han igen slettede billedet og dermed også kommentaren.

'Hvorfor skal Journey være på det billede?' Det er ikke svært at skære dem (børnene, red.) ud. Eller vælge et billede uden dem på. Jeg havde en god halloween med dem i går, og alligevel er det værd at bemærke, at de er fraværende på mine sociale medier,' starter hun den lange opsang.

Megan Fox skriver videre, at hun ved, at Brian Austin Green elsker sine børn, men hun kan ikke forstå, hvorfor han bliver ved med at bruge dem på Instagram.

'Du er besat af fodre folk med denne gennemtrængende narrativ om, at jeg er en fraværende mor, og du er den evigt dedikerede årets far. Du har dem halvdelen af tiden. Tillykke, du er virkelig et bemærkelsesværdigt menneske,' skriver hun og slutter af:

'Hvorfor har du brug for, at internettet skal bekræfte dig i noget, der burde være helt tydeligt i den måde, som dine børn elsker dig på?'

Billedet blev efter opsangen slettet, og Brian Austin Green erstattede det med det samme billede - denne gang havde han dog klippet sønnen ud.

Megan Fox og Brian Austin Green var gift i ti år og kærester i yderligere seks. De har tre børn sammen, mens han desuden har et barn fra et tidligere forhold.