Raser over lille detalje: Dobbeltmoralsk

Da Super Bowl blev afholdt natten til søndag dansk tid, var det traditionen tro med en højtprofileret kunstner, der skulle give koncert under det såkaldte half-time show.

Dette år fulgte Maroon 5 i kunstnere som Katy Perrys, Lady Gagas, Justin Timberlakes og Janet Jacksons fodspor og skulle underholde de millionvis af seere, som fulgte Super Bowl live.

Men langt fra alle er lige tilfredse med det amerikanske bands optræden dagen derpå.

Kæmpe brøler: Danske tv-seere raser efter Super Bowl

Især det at bandets forsanger, Adam Levine, smed sin trøje under sin optræden, har fået folk til at gå amok på Twitter.

Da Janet Jackson optrådte sammen med Justin Timberlake for 15 år siden under Super Bowl, kom Janet Jackson nemlig ved et uheld til at vise sin ene brystvorte på live tv. Et øjeblik, som har forfulgt Janet Jackson lige siden, selvom hun flere gange har undskyldt for det offentligt.

Sådan så det ud, da Janet Jackson viste sit bryst under Super Bowl. Foto: AP

Af samme årsag stiller mange fans spørgsmålstegn ved, hvorfor ingen reagerede på, at Adam Levine viste sine to brystvorter under sit show.

'Hvorfor kan Adam Levine vise hud, når Janet Jackson ikke kan?', skriver en mand.

aye if janet can’t show skin why can adam? — Aminé (@heyamine) 4. februar 2019

'Hvordan kan Adam Levine vise brystvorter til Super Bowl, når Janet Jackson ikke kan? Dobbeltmoral længe leve?', skriver en anden.

How come Adam Levine can show his nipples at the Super Bowl but Janet Jackson can’t? Double standards much? #SuperBowl2019 #FreeTheNipple — Colin Denton (@colindenton) 4. februar 2019

- Hvis to af Adam Levines brystvorter var accepteret, så er der nogen, der skylder Janet Jackson en undskyldning', fortsætter en kvinde.

IF TWO ADAM LEVINE NIPPLES WERE APPROVED THEN SOMEONE OWES JANET JACKSON A BIG APOLOGY — Katie Zack (@katiefzack) 4. februar 2019

At Adam Levine smed trøjen under sin optræden falder ikke i lige god jord hos alle. Foto: Ritzau Scanpix

Ikke godt nok

Flere seere langer også ud efter kvaliteten af Maroon 5's optræden, og nogle går så langt som at kalde det den 'værste optræden' nogensinde.

'Maroon 5 er, hvad der ville ske, hvis din Sims forlader din computer for at starte et band', skriver en mand.

'Maroon 5 var så kedelig og den mand i pels. Lad os få Gaga tilbage i 2020', fortsætter en anden.

'Jeg elsker Maroon 5, men med al respekt, så stinker det her 'halftime show', skriver en tredje.

Maroon 5 optræder til Super Bowl. Foto: Ritzau Scanpi/Kevin Lamarque

Andre er dog langt mere positive over for showet.

'Jeg kan ikke forstå, hvad Maroon 5 gjorde til deres halftime-show. Det er utroligt', skriver en mand.