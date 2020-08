Razzia mod YouTube-stjerne: Våben beslaglagt

FBI's indsatsstyrke SWAT har ransaget Youtube-stjerne Jake Pauls hjem nær Los Angeles.

Flere våben er blevet fjernet fra den luksuriøse ejendom.

Det skriver BBC.

Den 23-årige YouTuber, der har over 20 millioner følgere på YouTube, var ikke hjemme under razziaen.

- FBI udfører en razzia på en bopæl i Calabasas i forbindelse med igangværende efterforskning, udtalte en talsperson fra FBI.

Anholdt under demonstration

I juni blev Jake Paul arresteret i staten Arizona under en demonstration efter George Floyds død. Politiet erklærede, at demonstrationen var ulovlig efter flere begyndte at plyndre butikker.

I juli blev han kritiseret for at have holdt en stor fest på ejendommen, da deltagerne hverken bar masker eller holdt afstand.

Særligt vakte det harme hos Los Angeles borgmester, Alicia Weintraub, da antallet af coronasmittede på tidspunktet var stødt stigende i Californien.